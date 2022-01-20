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Emerit Papa, Çocukların İstismar Edilmesine Göz Yummuş

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Emerit Papa, Çocukların İstismar Edilmesine Göz Yummuş
Emerit Papa, Çocukların İstismar Edilmesine Göz Yummuş

İlerleyen yaşı ve yorgun olduğunu gerekçe göstererek 2013’te istifa eden Emerit Papa 16’ncı Benedikt’in (94) Almanya’nın Münih kentinde başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde dört çocuğun istismar edilmesine göz yumduğu ortaya çıktı.

Papa olmadan önceki adı Josef Ratzinger olan Almanya doğumlu din adamı, 600 yılı aşkın süre sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Yerine Arjantinli din adamı Papa Francis seçilerek Katoliklerin 266’ncı ruhani lideri olmuştu.

Almanya’da hazırlanan bir rapor, 1946-2014’te, aralarında gençlerin ve çocukların da olduğu 3 bin 600 kişinin din adamları tarafından cinsel tacize uğradığını ortaya koymuştu.

Katolik Kilisesi’nin Alman bir hukuk firmasına hazırlattığı yeni rapora göre 1977-1982 yılları arasında başpiskoposluk yapan Emerit Papa 16’ncı Benedikt, çocuklara yönelik istismarlardan haberdar edildi. Ancak hiçbir şey yapmadı; yaşananlara kayıtsız kaldı. O susmayı tercih edince suçlanan din adamları göreve devam etti.

Hukuk bürosundan avukat Martin Pusch, “İki istismar vakasında da suçlular kilisede aktif rol almaya devam etti. Bir diğerinde bir rahibin erkek çocuklarını taciz ettiğini biliyordu ancak o da göreve devam etti” dedi.

İstifa sonrasında Vatikan’da sakin bir hayat süren Emerit Papa 16’ncı Benedikt’in hukuk bürosunun sorularına onlarca sayfalık yanıt yolladığı, ancak yaşananları bildiğini ve suçlular hakkında işlem yapmadığını kabul etmediği belirtildi.

Rapor tamamı ayrıntılı olarak yayımlandıktan sonra inceleme yapılacağını duyuran Vatikan’ın açıklamasında, “Rahiplerin çocuklara yönelik taciz ve istismarlarndan dolayı duyduğumuz utanç ve pişmanlık duygusunu tekrar ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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