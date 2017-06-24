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Emporio Armani akıllı saat geliyor!

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Emporio Armani akıllı saat geliyor!
Emporio Armani akıllı saatinin ne zaman çıkacağı ve özellikleri belli oldu. Sonbaharda çıkacak akıllı saat, Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışacak.

Teknoloji firmalarının yanı sıra yavaş yavaş bugüne kadar standart saat üreten moda markaları da akıllı saat üretmeye başladı. Onlardan biri olan Emporio Armani, yeni akıllı saati olacak Connected için yeni bir tanıtım filmi yayınlandı.

CONNECTED NE ZAMAN GELİYOR?

Android Wear 2.0 işletim sistemini kullanan Connected, aşağıda izleyebileceğiniz tanıtım filminde yer alan bilgilere göre 14 Eylül tarihinde satışa olacak.

Tasarım olarak Emporio Armani’nin en çok satılan metal kayışlı modelin tasarım anlayışı korunmuş gibi görünüyor. Ancak tabii ki ekrana baktığınızda bir “akıllı” saat ile karşı karşıya olduğunuzu anlıyorsunuz.

Şimdilik firmadan Connected saatinin yetenekleri ve fiyatıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak büyük ihtimalle özelleştirilebilir saat yüzleri, aktivite takibi ve müzik kontrolleri gibi yetenekler göreceğiz. Emporio Armani’nin Connected için yayınlamış olduğu reklam filmine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

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