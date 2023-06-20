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En çok erkekleri etkiliyor: Yalnızlık kemikler için bile kötü

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Yeni bir araştırmaya göre yalnızlık sadece erkeklerin ruh sağlığı için kötü değil, aynı zamanda kemikleri için de kötü olabilir.
En çok erkekleri etkiliyor: Yalnızlık kemikler için bile kötü

ABD’deki Maine Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde yapılan bir çalışmaya göre, sosyal izolasyonun erkeklerin kemik sağlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olsa da, bunun kadınlar için geçerli olmadığı ortaya çıktı.

New York Post’un haberine göre çalışma, pazar günü Endokrin Derneği’nin Chicago, Illinois’deki yıllık toplantısı ENDO 2023’te sunuldu.

Araştırmanın başındaki isim Dr. Rebecca Mountain, “Sosyal izolasyon, güçlü bir psikososyal stres biçimidir ve özellikle yaşlı yetişkinler arasında giderek artan bir halk sağlığı sorunudur” dedi.

Ayrıca, “İzolasyon ve yalnızlığın yaygınlığını önemli ölçüde artıran Covid-19 salgınının başlangıcından önce bile, araştırmacılar yükselen bir ‘yalnızlık salgını’ konusunda endişeliydi” diye ekledi.

FARELER ÜZERİNDE ARAŞTIRILDI

Mountain ayrıca, “Önceki klinik araştırmalar, psikososyal stres faktörlerinin ve ardından gelen zihinsel sağlık bozukluklarının, yaşlı yetişkinleri orantısız bir şekilde etkileyen osteoporoz ve kırık için ana risk faktörleri olduğunu göstermiştir.” dedi.

Araştırmada, yetişkin fareleri sosyal izolasyona (yani kafes başına bir fare) veya dört hafta boyunca kafes başına dört fare ile gruplandırılmış barınmaya maruz bırakıldılar.

Bilim insanları, sosyal izolasyonun erkek farelerde kemik mineral yoğunluğunun azalması da dahil olmak üzere kemik kalitesinde önemli düşüşlere neden olduğunu, ancak dişi farelerde bunun olmadığını buldular.

Uzman, “Bu bulguların insan popülasyonlarına nasıl dönüştüğünü anlamak için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç var” diye ekledi.

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