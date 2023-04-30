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En çok yağış nereye düştü

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Yağışlı hava ülke genelinde etkili olurken en çok yağış Salamis bölgesinde metrekareye 42 kilogram olarak kaydedildi.
En çok yağış nereye düştü

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah 08:00 itibarıyla son 24 saatte kaydedilen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Salamis: 42 kg/m²; Kalkanlı: 38 kg/m²; Zümrütköy: 26 kg/m²; Lefkoşa: 19 kg/m²; Ercan: 18 kg/m²; YDÜ: 16 kg/m²; Geçitkale: 15 kg/m²; Kozanköy: 14 kg/m².”

Açıklamada, diğer yörelerde ise 1 ile 13 kg/m² arasında yağış kaydedildiği ayrıca yer yer dolu yağışı gerçekleştiği belirtildi.

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