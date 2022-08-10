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En fazla açık iş ilanı olan meslekler

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İŞKUR, en fazla açık iş ilanı olan meslekleri açıkladı. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayi sektöründe yer aldı. İşte en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...
En fazla açık iş ilanı olan meslekler

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre; Türkiye'de açık iş sayısı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 düşüşle 154 bin 619 oldu.

2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise açık iş sayısı yüzde 41,3 artışla 1 milyon 329 bin 398 olarak belirlendi.

Açık işlerin 98,5’i özel sektörden alınırken, sektörler itibarıyla en fazla açık iş (547.088 açık iş) imalat sanayi sektöründe yer aldı.

İşte İŞKUR verilerine göre en fazla açık iş ilanının olduğu ilk 10 meslek...

1.Meslek: Beden İşçisi (Genel)
Açık iş sayısı: 18.392

2.Meslek: Temizlik Görevlisi
Açık iş sayısı: 3.476

3.Meslek: Makineci (Dikiş)
Açık iş sayısı: 2.028

4.Meslek: Satış Danışmanı / Uzmanı
Açık iş sayısı: 1.985

5.Meslek: Ön Muhasebeci
Açık iş sayısı: 1.463

6.Meslek: Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı
Açık iş sayısı: 1.404

7.Meslek: Konfeksiyon İşçisi
Açık iş sayısı: 1.393

8.Meslek: Garson (Servis Elemanı)
Açık iş sayısı: 1.253

9.Meslek: Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Açık iş sayısı: 1.196

 

10.Meslek: Şoför-Yük Taşıma
Açık iş sayısı: 1.013

 

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