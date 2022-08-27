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Endişelendiren araştırma: Sıcaklıklar 3 kat artacak

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Yeni bir araştırmaya göre, önümüzdeki on yıllarda resmi olarak "tehlikeli sıcaklık" olarak kabul edilen seviye, iklim değişikliği kötüleştikçe dünyanın büyük bir bölümünü en az üç kat daha fazla vuracak.
Endişelendiren araştırma: Sıcaklıklar 3 kat artacak

Araştırmaya göre 2100'e kadar dünyanın çoğu bölgesi "aşırı sıcaklık"la karşı karşıya kalacak. Communications Earth and Environment dergisinde yayımlanan makaleye göre, Dünya'nın orta enlemlerinin çoğunda, 39,4 santigrat derece veya daha yüksek hissedilen ani sıcaklıklar ile nem, (şimdilerde zaman zaman yaşanan yaz şoku) istatistiksel olarak yüzyılın ortalarına kadar yılda 20 ila 50 kez gerçekleşecek.

Çalışma, Hindistan alt kıtası, Arap Yarımadası'nın büyük bölümü ve Sahra altı Afrika dahil olmak üzere tropikal ve subtropikal bölgelerde 2100'e kadar yılın çoğu gününde tehlikeli derecede yüksek sıcaklıkların yaşanacağını ortaya koyuyor. Yine araştırmaya göre 2100 yılına gelindiğinde, 'acımasız sıcaklık endeksi', ABD'nin güneydoğusu gibi bölgelerde yazın büyük bir bölümünde devam edecek.

Dünyanın dört bir yanındaki orta enlem bölgelerinin en iyi senaryoda bile her yıl yoğun sıcaklık yaşayacağı bildirilen makalede, "Aşırı ısı, kronik hastalıklara yol açmanın yanı sıra düzenli olarak açık havada çalışma süresinin düşmesine yol açacak. Sera gazı salımı azaltılmadığı takdirde ise dünyanın yaşanılabilirliğini tehdit etme potansiyeline sahip olacak." ifadelerine yer verildi. Nemli tropik bölgeler için durum çok daha vahim olduğuna işaret edilen çalışmada "son derece tehlikeli" olarak nitelendirilen ve artık nadiren görülen 51 santigrat dereceyi aşan ısı endeksi, yüzyılın sonuna kadar Hindistan'ı da içine alan tropikal kuşağı yılda bir ila dört hafta vuracak.

Araştırmanın başyazarı Harvard Üniversitesi'nden iklim bilimci Lucas Zeppetello, "İşte korkutucu olan da bu" diyor ve ekliyor: "Bu, potansiyel olarak milyarlarca insanın çok düzenli olarak son derece tehlikeli ısı seviyelerine maruz kalacağı bir durum. Yani daha önce neredeyse hiç gerçekleşmeyen bir şey, her yıl gerçekleşen bir şeye dönüşecek."

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