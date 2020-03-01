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Engellilerimiz 18'de 18 Yaptı..! (70-46)

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KKTC Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 18.hafta maçında İzmir temsilcisi Bornova’yı 25 sayı farkla 70-46 mağlup etti.
Engellilerimiz 18'de 18 Yaptı..! (70-46)

Süper Ligi geçtiğimiz haftalarda garantileyen KKTC temsilcisi yedinci sırada yer alan rakibi ile Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Baştan sona üstün oynayan KKTC ilk yarıyı 36-18 önde bitirdi. İkinci yarıda da rahat bir oyun oynayan KTC maçı 70-46 kazanarak 18.haftayı da yenilgisiz geçerek 36 puana yükselerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Karşılaşmada KKTC Engelliler adına kaptan Murat Ekşi 34, İranlı Mohsen de 24 ve Ömer Bulduk da 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldular.

KKTC Engelliler 19.haftada 7 Mart Cumartesi günü Konye Engelliler ile deplasmanda karşılaşacak.

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