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Ercan Havalimanı'nda hırsızlık: 5 şişe alkol, bir kutu sigara çaldılar

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Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile bir karton sigara çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Ercan Havalimanı'nda hırsızlık: 5 şişe alkol, bir kutu sigara çaldılar

Ercan Havalimanı’ndan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan zanlılar U.Ş. ve M.F.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, zanlılar U.Ş. ve M.F.A’nın 28 Nisan 2023 tarihinde, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile bir karton sigara çaldıklarını belirtti.

Polis, zanlıların o esnada uçağı kaçırdıklarını ve sırt çantalarını havalimanında bırakıp, Ercan Havalimanı’nın yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusunun asma kilidi ve üst kapağı kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit parayı çalıp, kaçtıklarını anlattı. Polis, çantayı almaya için geri dönen iki zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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