Erdoğan: ABD ile gidiş pek hayra alamet değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki temasları sonrasında New York'ta yeni açılan Türkevi'nde ABD ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunarak, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geleceğine dair bir soruya cevap veren Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerde "sağlıklı bir sürecin işlediğini doğrusu söyleyemem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO ülkesi olarak dostane ilişkiler içinde olmayı istediklerini belirterek, "Ama iki NATO ülkesi olarak şu andaki gidiş pek hayra alamet değil. Benim Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak yaklaşık 19 yıllık yöneticilik hayatımda Amerika ile olan münasebetlerimde geldiğimiz nokta maalesef iyi bir nokta değil. Ben oğul Bush ile iyi çalıştım, Sayın Obama ile iyi çalıştım, Sayın Trump ile iyi çalıştım ama Sayın Biden ile iyi başladık diyemem" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ABD'den 1 milyar 400 milyon dolara F-35 savaş uçakları satın aldığını ve ödeme yapılmasına rağmen F-35'lerin teslim edilmediğini hatırlatan Erdoğan, "Amerika önce bunu bir defa halletmeli. Bize S-400 konusunu bahane edip F-35’leri vermemek, her şeyden önce bir defa devletler arası ilişkilerde ne diplomasi noktasında ne de münasebetler noktasında bir kimlik ortaya koymadır" şeklinde konuştu.

Uluslararası hukuka dayalı olarak gerekeni yapacaklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lere yönelik ABD'nin tavrını eleştirdi. "Bize sürekli S-400'ü dayatmalarını bir defa bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bizim için S-400 işi bitmiştir. Buradan geri adım atmamız da mümkün değil" diyen Erdoğan, "Amerika maalesef dürüst davranmadı, davranmıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya seçimleri

Almanya'da 26 Eylül Pazar günü yapılacak genel seçimlerle ilgili bir soruya da yanıt veren Erdoğan, "Temennim odur ki gerçekten gerek Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ile alakalı gerekse Türkiye-Almanya ilişkilerindeki bundan sonraki süreci zengin kılacak bir iktidar iş başına gelsin" dedi. Seçimler sonrasında kurulacak yeni hükümet ile "savunma sanayiine" yönelik ilişkileri devam ettirmek istediklerini ifade eden Erdoğan, "denizaltı gemilerinin makinelerinin aksamıyla alakalı" adımların "başarılı bir şekilde sürmesinin" iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu dile getirdi.