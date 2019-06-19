Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız

Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız.