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Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum." dedi.
Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı ihlal kararlarıyla ilgili "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Anayasa Mahkemesinin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Danıştay'ın ihraç edilen 4 bin 500 hakim ve savcıdan 450'sinin ihraç kararını iptal etmesine de "Danıştayın bu kararına sessiz kalmamız mümkün değil" dedi.

Danıştay 5. Dairesi, Sabah gazetesinin göreve iade edilen hakim-savcı sayısının 4 bin 500 olduğu iddiaları hakkında açıklama yapmış ve 450 kişinin ihraç kararının iptal edildiğini belirtmişti.

"Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'ye irtibat ve iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 400'den fazla hakim ve savcı hakkında göreve iade kararı verdiği, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) itirazının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda henüz gündeme alınmadığı" yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

Yargı yoluna başvuru imkanının getirildiği 2017'den bugüne kadar Danıştay 5. Dairesinde, 5 bin 112 dava açıldığı bildirilen açıklamada, daire tarafından yıllara sari şekilde verilen kararlara karşı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz başvurusunda bulunulabildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Danıştay 5. Dairesince yıllara sari olarak 3 bin 799 davanın reddine, 435 davada ise işlemin iptaline karar verildiği, bu kararlarla ilgili 2019 ve müteakip yıllarda Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 4 bin 234 temyiz başvurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İptale ilişkin kararların, 13 Aralık 2021'den itibaren İdari Dava Daireleri Kuruluna peyderpey intikal ettiği görülmektedir. Temyiz başvurularının 3 bin 448'i Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlanmış durumdadır." bilgisi verildi.

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