  • BIST 5.380,34
  • Altın 1167.245
  • Dolar 18.8054
  • Euro 20.4792
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Erdoğan “bizden destek yok” demişti, ABD desteğini tekrarladı

»
Türkiye ile İsveç arasındaki gerilim tırmanırken, ABD'den bir açıklama daha geldi.
Erdoğan “bizden destek yok” demişti, ABD desteğini tekrarladı

Finlandiya ile birlikte NATO’ya girme planları yapan İsveç’te son yaşananlar sonrasında Ankara-Stockholm hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketiyle başkent Stockholm’de yapılan eylemden sonra hafta sonu İsveç’teki Türkiye büyükelçiliği yakınlarında Rasmus Paludan isimli aşırı sağcı siyasetçinin Kuran’ı Kerim yakması sonrasında gerilim tavan yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsveç yönetimi, hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz” demişti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dün ABD yönetimi İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine destek çıkmıştı. ABD’den gelen bu açıklamanın bir benzeri bugün yinelendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın düzenlediği basın toplantısında Türkiye-İsveç-Finlandiya üçgeninde yaşananlar sorulunca, Price açıklamalarda bulundu.

TEK TEK ÜYELİK İLE İLGİLİ SORUYU YANITLAMADI

Üç ülke arasındaki NATO görüşmelerinin askıya alınması sonrasında açıklamalarda bulunan Price, “Biz olabilecek en erken fırsatta Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üye olmasını destekliyoruz. Bu konuda dün de bir açıklama yapmıştım. Onlar hazır. Bu ülkelerin gelişmiş askeri yeterlilikleri var ve bu ordular daha önce ABD ve diğer NATO müttefikleriyle ortak tatbikat yaptı. Bu ülkelerin demokrasileri gelişmiş durumda” dedi.

Price, iki ülkenin NATO üyeliğinin ayrı ayrı ele alınması durumuyla ilgili olarak ise, “Tekrar ediyorum, farazi olaylarla ilgili yorum yapmayacağız. Biz Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmaya hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece yürütme organının görüşü değil, yasama organının da görüşü. Biz geçen yıl Senato’dan bu kararı geçirdik ve bu süreç çok hızlı oldu” ifadesini kullandı. Price, “Bu konuda bir çok açığız ve tekrar ediyorum, hem alenen hem de özelde Türkiye de dahil bütün partnerlerimize bu durumu belirtiyoruz” yorumunu yaptı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Tüketici güven endeksi ocakta yüzde 4,6 arttı23 Ocak 2023 Pazartesi 11:58
  • Erdoğan: (Seçim tarihi) Cumhurbaşkanı'nın bir yetkisi var. 10 Mart'ta biz bu yetkimizi kullanacağız23 Ocak 2023 Pazartesi 08:54
  • Prof. Dr. Özgür Demirtaş Türkiye ekonomisi için son noktayı koydu22 Ocak 2023 Pazar 15:30
  • Hulusi Akar: İsveç Savunma Bakanı'nın ziyaretinin önemi kalmadı, iptal ettik22 Ocak 2023 Pazar 12:29
  • Türkiye-İsveç arasında gerilim tırmanıyor: Kuran yakıldı, açıklamaları şaşkına çevirdi22 Ocak 2023 Pazar 10:24
  • Türkiye'den İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saygısızlığa sert tepki21 Ocak 2023 Cumartesi 17:24
  • Haluk Levent milletvekilliği adaylığı iddialarına yanıt verdi21 Ocak 2023 Cumartesi 12:58
  • Nesin Vakfı'nın parasına el konuldu: Hangi kanuna, hangi vicdana sığar?21 Ocak 2023 Cumartesi 11:10
  • İmamoğlu: Şart olsun, her şey çok güzel olacak20 Ocak 2023 Cuma 22:38
  • Yunanistan geri adım attı: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz20 Ocak 2023 Cuma 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti