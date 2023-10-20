  • BIST 7549.24
  • Altın 1790.406
  • Dolar 28.0015
  • Euro 29.6654
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİsrail, sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor

Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Erdoğan, Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yoğun bir şekilde İsrail ile Filistin arasındaki süreci yakından takip ediyor. Bu kapsamda çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştiren ve görüşmelere devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul ediyor.

Görüşmede, bölgesel konuların ön planda olması bekleniyor. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gündemde.

Diğer yandan Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturuyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Tekin: Ara tatillerle ilgili bir düzenleme yapabiliriz11 Ekim 2023 Çarşamba 18:00
  • Konya’ya 248 yeni fabrika daha kuruluyor10 Ekim 2023 Salı 19:15
  • Türkiye, Kosova Gücü'nün komutasını devralmaya hazırlanıyor09 Ekim 2023 Pazartesi 11:35
  • MasterChef kim elendi? Herkes şok oldu...09 Ekim 2023 Pazartesi 10:07
  • Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi açıldı09 Ekim 2023 Pazartesi 08:12
  • CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi, değişimciler kazandı09 Ekim 2023 Pazartesi 08:09
  • Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak AK Parti’nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi’ne katıldı08 Ekim 2023 Pazar 09:27
  • AKP’de Binali Yıldırım sürprizi07 Ekim 2023 Cumartesi 13:13
  • ABD, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'ye ait SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı, Ankara reddetti06 Ekim 2023 Cuma 14:37
  • Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem04 Ekim 2023 Çarşamba 11:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti