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Erdoğan duyurdu: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya ibadete açılıyor

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Erdoğan duyurdu: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya ibadete açılıyor
Erdoğan duyurdu: 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya ibadete açılıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını duyurdu.

Sürece ilişkin olarak Erdoğan, şu sözlerle Ayasofya kararını anlattı:

"Danıştay bugün 1934 tarihli bakanlar kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın tekrar cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Ayasofya 86 yıl sonra cami olarak hizmet vermeye başlayabilecektir."

ÜCRETLİ GİRİŞ KALKIYOR, 24 TEMMUZDA İBADETE AÇILIYOR

Ayasofya'ya ücretli giriş uygulamasını "Kültür ve Turizm Bakanlığımız konunun teknik hazırlıklarıyla, Diyanet de dini yönüyle ilgili çalışmalara başladı. Ayasofya camiine ücretli giriş uygulamasını da kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları da herkese sonuna kadar açık olacak." sözleriyle kaldırdıklarını duyuran Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılacağı tarih için ise şunları söyledi:

"İnsanlığın ortak mirası olan Ayasofya yeni statüsüyle herkesi kucaklamaya çok daha samimi özgün şekilde devam edecektir. Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazıyla birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz.

Aldığım bazı haberler çerçevesinde içerde veya dışarda görüntü vermek veya gösteri yapmak bunlar doğru değil. İnşallah 24'ünde hep birlikte burada cuma namazı kılar, böylece Ayasofya'yı da her şeyiyle bitmiş olarak ibadete açarız. Herkesi, ülkemizin yargı ve yürütme organları tarafından alınan Ayasofya kararına saygılı olmaya davet ediyorum."

'BUGÜN TÜRKİYE BİR UTANÇTAN KURTULMUŞTUR'

Konuşmasında çeşitli şairlerin Ayasofya ile ilgili sözlerini ve şiirlerini seslendiren Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararının bir utançtan kurtuluş olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün Türkiye böyle bir utançtan kurtulmuştur. Ayasofya defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşıyor. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmanın habercisidir Ayasofya'nın dirilişi.

Ayasofya'nın dirilişi sadece müslümanların değil tüm mazlum, mağdur, ezilmiş, sömürülüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. Türk Milleti, müslümanlar ve tüm insanlık olarak dünyaya söyleyecek yeni sözlerimiz olduğunun ifadesidir."

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