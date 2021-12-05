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Erdoğan' ın Siirt Mitingini Kana Bulayacaklardı!

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Erdoğan' ın Siirt Mitingini Kana Bulayacaklardı! İşte Son Anda Engellenen Felaketin Detayları
Erdoğan' ın Siirt Mitingini Kana Bulayacaklardı!

Mardin'in Nusaybin ilçesinden T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt'teki mitingine gidecek olan bir polis memurunun aracına yerleştirilen bombanın 1,5 kilo olduğu ve teröristler tarafından Suriye'den getirildiği belirtildi.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün gerçekleştirdiği Siirt mitingine yönelik büyük bir saldırı son anda engellendi.

Binlerce masum vatandaşın canına kast edilmesi planlanan olayın detayları da çok geçmeden ortaya çıktı.

1,5 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Nusaybin ilçesinde T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'teki programı için görevlendirilen ekipte yer alan polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcının, teröristler tarafından Suriye'den getirildiğinin değerlendirildiği belirtildi.

İçinde C-4 plastik patlayıcının da bulunduğu EYP'nin 1,5 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Polis, şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

Cumhurbaşkanı'nın mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

SİİRT MİTİNGİNDE GÖREVLİYDİ

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen bomba imha ekiplerince EYP ve düzeneği, imha edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı, Nusaybin merkezinde MOBESE kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Emniyet birimleri, T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde görevli polis memurunun bulunduğu mahalledeki vatandaşların da bilgisine başvurdu.

Mahalleye gelen şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Polis memurunun evinin bulunduğu apartman dairesi ile çevrede güvenlik kamerası olmadığı bildirildi.

SURİYE'DEN GETİRMİŞLER

EYP'yi inceleyen bomba uzmanları, içinde C-4 patlayıcı olduğunu da belirledi.1,5 kilogram ağırlığında olan patlayıcının tahrip gücünün yüksek olduğu tespit edildi.

Teröristlerin Suriye'den sınırı geçerek bombayı polis memurun aracına yerleştirdikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

Teröristlerin daha sonra tekrar sınırı geçtikleri tahmin ediliyor.

Nusaybin'de daha önce yapılan birçok operasyonda, Suriye'den teröristler tarafından getirilen ve ele geçen patlayıcılarla, polis memurunun aracına yerleştirilen EYP'nin benzerlik taşıdığı belirlendi.

Cumhurbaşkanı'nın mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları
Cumhurbaşkanı'nın mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları
Cumhurbaşkanı'nın mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları
Cumhurbaşkanı'nın mitingini kana bulayacaklardı! İşte son anda engellenen felaketin detayları

 

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