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Erdoğan Malatya'da: Bizler her şeyden önce Müslümanız, kadere inanırız

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin ardından Malatya'da konuştu.
Erdoğan Malatya'da: Bizler her şeyden önce Müslümanız, kadere inanırız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından Malatya'da konuştu. Erdoğan konuşmasında şöyle konuştu:

"Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanınızın gereği olarak bu süreci sabırla atlatıyorsunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah Cezayir'de ardından Gambiya, Senegal seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerden önce deprem bölgelerimizi dolaşmak istedim."

Erdoğan, Doğanyol'da öğretmenevinin çıkışında yaptığı yaptığı açıklamada, " Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız. Görünen bir gerçek var ki zemin etütleri noktasında kesinlikle arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar. Zemin etütünden sonra inşaat çalışmaları nerede yapılacaksa bu konutları orada yapacağız." dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremin ardından Malatya'da konuştu. Erdoğan konuşmasında şöyle konuştu:

"Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız. Bizler her şeyden önce Müslümanız. Kadere inanırız. Sabrımız imanımızın bir gereği. Bu süreci imanınızın gereği olarak bu süreci sabırla atlatıyorsunuz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Yarın sabah Cezayir'de ardından Gambiya, Senegal seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerden önce deprem bölgelerimizi dolaşmak istedim."

Erdoğan, Doğanyol'da öğretmenevinin çıkışında yaptığı yaptığı açıklamada, " Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız. Görünen bir gerçek var ki zemin etütleri noktasında kesinlikle arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaklar. Zemin etütünden sonra inşaat çalışmaları nerede yapılacaksa bu konutları orada yapacağız." dedi.

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