  • BIST 7514.1
  • Altın 1805.2
  • Dolar 28.295
  • Euro 29.9332
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok

Erdoğan: Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı

» »
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail’in, bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Erdoğan: Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından birçok başlık hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına ulaşmanın sevincini yaşadığımız bu tarihi günlerde, sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın, yurtdışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşimizin Cumhuriyet Bayramını bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan yiğit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi için samimiyetle çalışan herkese, ülkem ve milletim adına, teşekkür ediyorum. Gerek telefonla arayarak, gerekse mesaj göndererek, 100’üncü yıl heyecanımızı paylaşan dost ülkelerin liderlerine şükranlarımı sunuyorum.

Yurtdışı temsilciliklerimizde düzenlenen 29 Ekim törenlerimizi teşrif eden kıymetli misafirlerimize aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. Özellikle İstanbul Boğazı’nda yapılan geçit törenimizde, ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeyi yeniden görme fırsatı bulduk. Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı, hem de kıvanç kaynağımız oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı31 Ekim 2023 Salı 08:36
  • Gazze insani felaket eşiğinde: Elektrik, su, ilaç, yemek yok31 Ekim 2023 Salı 08:27
  • İsrail ordusu Pazar günü “600 Hamas hedefini vurduğunu” açıkladı30 Ekim 2023 Pazartesi 13:46
  • Gazze'de ölü sayısı 8 bini geçti; halk BM yardım tesislerine girdi30 Ekim 2023 Pazartesi 10:58
  • Kızılhaç: İnsani acılar tahammül edilemez boyutlarda29 Ekim 2023 Pazar 20:29
  • İran: ABD üslerine saldırılarla ilgimiz yok29 Ekim 2023 Pazar 19:18
  • Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı29 Ekim 2023 Pazar 18:32
  • Sınırı geçen İsrail tankları, Gazze’nin kuzeyine konuşlandırıldı29 Ekim 2023 Pazar 18:32
  • Hamas'ın Gazze'deki 'örümcek ağı' tünelleri: 'Bir yeraltı şehri'29 Ekim 2023 Pazar 12:38
  • İsrail, Türkiye'deki diplomatlarını geri çekti29 Ekim 2023 Pazar 12:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti