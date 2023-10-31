Erdoğan: Örgüt gibi davranan İsrail bir an önce durdurulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail’in, bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından birçok başlık hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşına ulaşmanın sevincini yaşadığımız bu tarihi günlerde, sizlerle birlikte ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımın, yurtdışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşimizin Cumhuriyet Bayramını bir kez daha gönülden tebrik ediyorum.

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelenin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, vatan topraklarını kanlarıyla sulayan yiğit gazilerimizi rahmetle yad ediyorum.

Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması, güçlenmesi için samimiyetle çalışan herkese, ülkem ve milletim adına, teşekkür ediyorum. Gerek telefonla arayarak, gerekse mesaj göndererek, 100’üncü yıl heyecanımızı paylaşan dost ülkelerin liderlerine şükranlarımı sunuyorum.

Yurtdışı temsilciliklerimizde düzenlenen 29 Ekim törenlerimizi teşrif eden kıymetli misafirlerimize aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıldönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. Özellikle İstanbul Boğazı’nda yapılan geçit törenimizde, ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeyi yeniden görme fırsatı bulduk. Dünyanın ilk SİHA gemisi vasfını taşıyan, donanmamızın amiral gemisi TCG Anadolu’nun öncülüğünde 100 savaş gemimiz tarafından yapılan geçit töreni bizi hem duygulandırdı, hem de kıvanç kaynağımız oldu.