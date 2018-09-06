Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının eğitime ve enformasyona daha çok önem vermesi gerektiğini belirterek, "En parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde söz aldı. Eğitimin İslam dünyasında yeterince önem görmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime ayrılan payların artması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ilimin ve felsefenin ikinci plana atıldığı her dönemde İslam dünyasının da gerilediğine değindi.

MYANMAR ÇAĞRISI

Konuşmasında Myanmar'a da değinen Cumhurbaşkanı, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.