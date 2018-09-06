  • BIST 93.798
  • Altın 254,314
  • Dolar 6,5593
  • Euro 7,6270
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz

»
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının eğitime ve enformasyona daha çok önem vermesi gerektiğini belirterek, "En parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz" dedi.
Erdoğan: Parlak beyinlerimizi Batı'ya kaptırıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde söz aldı. Eğitimin İslam dünyasında yeterince önem görmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime ayrılan payların artması gerektiğini belirtti.

Erdoğan ilimin ve felsefenin ikinci plana atıldığı her dönemde İslam dünyasının da gerilediğine değindi.

MYANMAR ÇAĞRISI

Konuşmasında Myanmar'a da değinen Cumhurbaşkanı, "Bölgede yaşanan insani dramın önüne geçmek için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri ile çalışmak istiyoruz. Baskı ve katliamlardan kurtulmak için topraklarına sığınan Müslümanlara gerekli kolaylığın gösterilmesi beklentisi ve yardım teklifimizi Bangladeş makamlarına ilettik. Uluslararası kuruluşlar, bilhassa da İslam ülkeleri olarak bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Elazığ'da Suriyelileri darbedip işyerlerini yıktılar06 Eylül 2018 Perşembe 12:02
  • İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak06 Eylül 2018 Perşembe 11:36
  • Türkiye'den göç yüzde 42 arttı06 Eylül 2018 Perşembe 09:41
  • "Zafer Bayramı resepsiyonundaki menüyü CHP hazırlasaydı..."06 Eylül 2018 Perşembe 09:04
  • Mini pogromlar ve münferit linçler arasında 6-7 Eylül06 Eylül 2018 Perşembe 08:59
  • Kriz emekçiyi vurdu; Toplu işten çıkarmalar başladı!06 Eylül 2018 Perşembe 08:49
  • Başbakan Tufan Erhürman Ankara'da05 Eylül 2018 Çarşamba 00:35
  • TCMB: Enerji fiyatlarındaki artış Eylül'de devam edecek04 Eylül 2018 Salı 21:54
  • Son anketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haber04 Eylül 2018 Salı 20:50
  • AA, İHA ve DHA'nın 'ilk yerli ve milli anakart' diye tanıttığı ürün, Çin malı çıktı04 Eylül 2018 Salı 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti