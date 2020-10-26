Erdoğan: Sakın Fransız markalarını satın almayın

T.C Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre krizi daha hafif geçiriyoruz."

"Bizleri asıl endişeye sevk eden Müslümanların içinde bulunduğu ahvaldir. İslam alemi gerçekten sancılı zorluklar yaşıyor. Zulmün, terörün, işkencenin her an işlendiği bir dönemin içindeyiz."

"Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir, Musevi'ye de sahip çıkıyoruz, ama gelin Fransa'da bir zulüm varsa gelin oradaki Müslümanlara da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum."

"Nasıl ki Fransa'da Türk markalı mal satın alınmayın diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın."

"Merkel'e sesleniyorum, hani sizde din özgürlüğü vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100'e aşkın polis camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye'den duydunuz mu? Hayır. Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda bu yok."

"Batı'da yükselen İslam karışıklığı bugün artık kitabımıza, peygamberimize topyekun bir saldırıya dönüşmüştür.

"Koronavirüs salgınının sebep olduğu ekonomik sıkıntıların faturası bile göçmenlere, Müslümanlara kesilmeye çalışılıyor. Korkarım çok daha karanlık, sinsi bir planın çarkları işlemektedir. Buradan bir gerçeği çok net bir şekilde ifade etmek isterim. Muhataplarımıza şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. 2. Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır. Irkçı terörizm Avrupa'ya kan, gözyaşı ve iç çatışmadan başka bir şey getirmemiştir, getirmeyecektir."

Ayrıntılar gelecek...