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Erdoğan: Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız

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Erdoğan: Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız
Erdoğan: Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Gemilerimize yapılacak en ufak bir saldırıyı karşılıksız bırakamayız. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil.

Oruç Reis 23’üne kadar çalışmalarını sürdürecek. Temenni ederim ki sayın Almanya Şansölyesi benden sonra Miçotakis ile de görüşme yaptı. Bu görüşmede bize söylediği çizgiye getirmiş olur. Miçotakis burada uluslararası hukuka saygılı kalmazsa, Batı Trakya’da biliyorsunuz soydaşlarımızın kabristanlarını ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde yaparız. Bunu da çok açık ve net söylemiş olayım.

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