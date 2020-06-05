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Erdoğan 'sokağa çıkma yasağı'nı neden iptal ettiğini açıkladı

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "hafta sonu sokağa çıkma yasağı"nı iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" dedi.
Erdoğan 'sokağa çıkma yasağı'nı neden iptal ettiğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "hafta sonu sokağa çıkma yasağı"nı iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı" dedi. Erdoğan, kurallara uyulmazsa tedbirlerin yeniden uygulanacağının altını çizdi.

Erdoğan, dün gece İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 15 ilde ilan edilen "hafta sonu sokağa çıkma yasağı"nı iptal etmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 

"GÖNLÜMÜZ RAZI OLMADI"

"Geçtiğimiz haftaki sınırlamanın ardından bu yöntemi düşünmüyorduk. Bir ara 700'lere düşen vaka sayısı 1000'li rakama dayandı. Bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini gündemimize almak durumunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edildi. Bu 15 şehir başta olmak üzere, vatandaşlardan aldığımız değerlendirmelerde bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti.Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık." 

KISITLAMALAR TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR

Kurallara uyulmazsa kısıtlamaların yeniden gündeme geleceğini belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Aksi takdirde bu tür sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmaz" ifadelerini kullandı.imkanlarımızla bu salgınla mücadeleyi dünyada herkes birbirinin elindeki maskeleri toplayıp kaçırırken biz ise kendimiz üretiyor ve kendimiz de bununla dünyaya gerekli desteği veriyoruz' dedi.

Erdoğan “Biz şimdi stadın yanına da yapacağız değil mi bir yer?" diye sordu. "Burası stadın yanı' yanıtını alan Erdoğan, "O zaman biraz küçük olmuş” ifadesini kullandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'a "Alan ne kadar" diye soran Erdoğan, "23 bin 125 metrekare sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını alınca "Ufak, ufak evet. Yani orada stad yeter diyorsunuz" diye konuştu.

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