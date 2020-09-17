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Erdoğan ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bir video konferans gerçekleştirdiği bildirildi. Toplantıda dışişleri ve savunma bakanlarıyla MİT Başkanı da hazır bulundu.
Erdoğan ve Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye olası yaptırımların ele alınacağı AB liderler zirvesine bir hafta kala bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı toplantıda Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında yaşanan gerilim masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz konusunda yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini" ifade etti. 

Açıklamaya göre Erdoğan, Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz konusunda adil ve tutarlı olmaları gerektiğine işaret ederek "Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini" vurguladı.

Türkiye'ye yaptırımlar AB gündeminde

Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve deniz yetki alanları konusunda yaşanan gerilim 21 Eylül'de AB dışişleri bakanları toplantısında, ardından 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesinde gündemde olacak. Zirvede, AB üyesi iki ülkenin deniz yetki alanlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik ek yaptırımlar uygulanması istişare edilecek.

AB, Türkiye'nin Doğu Akdenizdeki sismik araştırma faaliyetlerini "yasa dışı" diye nitelendirerek AB üyesi Yunanistan ve Kıbrıs'a tam destek vermişti. 1 Temmuz'da altı aylığına AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralan Almanya, taraflar arasında doğrudan müzakerelere başlanması için arabuluculuk faaliyetleri yürütüyor. Ege'de Türk ve Yunan donanması arasında geçen ay tehlikeli bir şekilde tırmanan gerilimin, Merkel'in Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yatıştığı ortaya çıkmıştı.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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