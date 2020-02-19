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Erdoğan: "Yavuz ve Fatih'in ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık"

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Erdoğan: "Yavuz ve Fatih'in ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık"
Erdoğan: "Yavuz ve Fatih'in ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Fatih ve Yavuz’un ardından ‘altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi’ olan üçüncü geminin alındığını duyurdu.

"FATİH VE YAVUZ'UN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİMİZİ ALDIK"

Erdoğan, "Fatih ve Yavuz'un ardından üçüncü sondaj gemimizi aldık. 11 bin 400 metre derinliğe inebilen altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisidir" ifadelerini kullandı.

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