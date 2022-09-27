Erdoğan’dan çok sert Yunanistan açıklaması: ‘Bu gizli bir işgaldir’

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmasında, son dönemde Yunanistan ile yaşanan gerginliğe değinirken, sert açıklamalarda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe değinirken, “Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız.” dedi.

Erdoğan, Yunanistan’ı hedef alırken “Amerika’dan, Avrupa’dan gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, başka bir işe yaramaz.” ifadelerinde bulundu.

‘BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ’

Ege ve Akdeniz’de yaşanan mülteci sorunu ile ilgili olarak ise Erdoğan, “Ege ve Akdeniz’in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz.” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına ve iki ülke arasında geçtiğimiz gün gerçekleştirilen esir takasına da değinen Erdoğan, “Türkiye savaşı sona erdirmek için samimiyetle çalışan, gayret gösteren yegana ülke konumundadır. Gerek savaşan ülkelerin masada bir araya getirilmesi, gerek tahıl koridorunun açılması, gerek esir takasında sergilediğimiz diplomatik başarı bunun bir örneğidir.” dedi.