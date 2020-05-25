Erdoğan'dan erken seçim sinyali: Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Teşkilatıyla video konferans üzerinden yaptığı görüşmede gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz” dedi.

AKP, HALKI SEÇİMDEN SEÇİME HATIRLAYAN BİR PARTİ OLMAMIŞ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır."

"Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz."

"27 Mayıs’ta bu yıl Yaslıada’yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27’sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız. Hiç gecikmeden açılışını yaptıktan sonra teşkilatımız bence Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na gitmeli, orada yaptığımız tüm çalışmaları mimari çalışmaları olsun diğer düzenlemeleri olsun, yerinde görmeli.”