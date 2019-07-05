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Erdoğan'dan Gül-Babacan ikilisi ve Davutoğlu'na mesaj: Tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma çalışmaları bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan ikilisi ile, bu yolda ayrı bir çalışma yürüten eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, adlarını anmadan gönderme yaparak,
Erdoğan'dan Gül-Babacan ikilisi ve Davutoğlu'na mesaj: Tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma çalışmaları bilinen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan ikilisi ile, bu yolda ayrı bir çalışma yürüten eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, adlarını anmadan gönderme yaparak, "Tarih oldular, kimse onları hatırlamıyor bile" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP'yi birlikte kurduğu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'na çıkarken AKP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık'a getirdiği Ahmet Davutoğlu arasındaki 'yeni parti' polemiği sürüyor. 

Öte yandan Erdoğan iki kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı'daki saldırıya ilişkin olarak da açıklamada bulundu. "Suriyeli 3 kişi ama aracın içerisinde bomba olduğu belli. Onun patlaması neticesinde üç kişi ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor" diyen Erdoğan, "Kimlik tespitleri yapılmış. Bunun gerisinde ne vardır ne yoktur arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Kısa zamanda onun da neticesi çıkacaktır. Şu anki tespitler, terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" diye konuştu.

"Maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu"

Erdoğan, İstanbul Üsküdar'da Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, "Partinizden bazı isimlerin yeni pati kurma hazırlığı içinde olduğu iddiası var. Sizin de milletvekilleri Doğruluk payı var mıdır?" sorusuna, şöyle yanıt verdi:

Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir durum söz konusu değil. Ama partimle hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa o da ayrı bir konu. Onları da sizlerden duyuyoruz. Başkalarından duyuyoruz. Bu güne kadar buna benzer olayları biz geçmişte çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Hiç kimse onları hatırlamıyor bile. Bundan sonra yine başkaları aynı şekilde ayrıldılar.Onlar da tarih oldular. Sonra bir başkası. Onlar da tarih oldu. Onun için her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içerisinde olan hadiselerdir. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bunları çok da fazla dert edinmiyoruz. Bizimle burada beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımız, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına giderler.

"İdlib konusunda Amerika ile ilişkilerimizi içişleri bakanları arasında yürütüyoruz"

Erdoğan devamında, "Bugün İbrahim Kalın, ağustos ayında Türkiye-İran-Rusya arasında Türkiye'de bir üçlü zirve daha gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu bağlamda Suriye'deki son gelişmeleri, özellikle İdlib konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi:

"Şu anda ağustos sonu eylül başı gibi böyle bir toplantı söz konusu. Bu zirveyi gerçekleştirip ona göre de başta İdlib olmak üzere bu etapta neler yapabiliriz bunları görüşme imkânımız olacak. Şu anda İdlib ile ilgili olarak özellikle Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tabii Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler kapsamında onlarla da ilişkilerimizi içişleri bakanları arasında yürütüyoruz."

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