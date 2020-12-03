Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu millet seni affetmeyecek, mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı"nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Parti ülkemizde kadınların hem sayıca en çok hem de en aktif yer aldığı partidir. Hiçbir partinin böyle bir özelliği yok. Kadın kollarımızın geldiği mevcut üye sayısı 5,2 milyonu bulmuştur.

Şiddet gören kadını nasıl koruyorsak terör örgütü tarafından dağa kaçırılan kızlarımızı da korumak zorundayız.

Kıyafeti yüzünden ayrımcılığa maruz kalan kadınlarımızı korumak da bizim görevimizdir.

Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi ailenin güçlendirilmesi ve kadın hakları konsunuda da hedefe ulaştırmakta kararlıyız.

Biz bu gayretleri ortaya koyarken onlar ne yapıyor diye bakarken karşımıza yüz kızartıcı bir tablo çıkıyor. Özellikle CHP bu bakımdan tam bir facia örneği. CHP'de kendi mensuplarını bile isyan ettiren, tecavüze sessiz kalan zihniyetin kadın hakları konusunda söyleyecek sözü olamam. Belediye başkanlarının, yardımcılarının kabahatlerini örtmek için kırk takla atan bunlar değil mi?

Metroda bir kadını taciz eden kişiyle ilgili önce 'taciz var' kampanyası başlatıp, kendi adamları ortaya çıkınca kampanyayı silen bunlar değil mi? Çocuk tacizcilerinin arkasında duran bunlar değil mi?

Mesele tacize ve tecavüze karşı çıkmak ise burada çok vahim bir durum var demektir. İçlerindeki kepazeliklere bakmadan önlerine gelenlere çamur atarak Atatürkçülük, sosyal demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanların maskelerini düşürmekte kararlıyız. Senin tecavüzcün, tacizcin, ahlaksızın kötü benimki iyi yaklaşımı kadar iğrenç bir anlayış yok.

Bay Kemal, benim askerime, orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından bir olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve her mensubu birer mehmetçiktir. Biz mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz. Sen MKYK'da kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Bunların cibiliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadı. Biz terörler savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar bu ülkede. Daha geçenlerde cenaze namazında bile bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken sırıtıyor pişmiş kelle gibi. Bu milletin değerleri var. Kutsalları var, siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Biz başınızdakiyle sizleri tanıyoruz. İnanıyorum ki ilk seçimde bunlar çok daha büyük bir dersi alacaklar.

CHP'ye ve kendisine destek vermeyen herkesi satılmış, yandaş olarak itham eden zihniyetten ne beklenir? Bunlar kadar yalanı rahat söyleyen bir siyasetçi ben tanımadım. Akşam yalan sabah yalan. Bir doğru konuş be. Şu Sakarya'daki palet fanrikasıyla ilgili her şeyi vesikalarıyla ilgili koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz. Zarar eden Tank Palet Fabrikası, BMC ile ortak faaliyette olan Katar’ın yaptığı yatırımla burası yenilendi.

Bay Kemal biz bu akşam 20 yıl önce başlanmış olan bir opera binasının açılışını yapıyoruz. Buradan sürekli olarak yıl boyunca bu akşamki program sürekli yayınlanacak. Türkiye'de böyle bir opera binası olmadı. Malum bir de bizim Külliye'deki yerimiz var. Arkasında da Atatürk Kültür Merkezi inşallah bitiyor. Ve bütün bunları biz yapıyoruz. Ama bizim icraatımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz.

Partisindeki taciz ve tecavüzler karşısında sessiz kalan, örtbas etmeye çalışanlara ilk fırsatta en güzel dersi verin.

İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere zaman zaman yaşanan tartışmaları hala süren kimi yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Adımlarımızı toplumumuzu ayakta tutan dinamiklerin zarar görmesine yol açmayacak şekilde atacağız. Bunları başardığımızda bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları geleceğe taşımız olacağız.

Bugün Şanlıurfa'da bir seçim yapıldı. Orada yapılan seçimde Siverek Belediye Başkanlığı bizdeydi, belediye başkanımızın istifası yerine boşalan belediye başkanlığı için orada Ayşe Çakmak hanımefendi, şimdi üçüncü üniversiteyi bitiriyor, seçildi. Bir iki saat önce bitti, aramızda olmasını arzu ederdim. Şanlıurfa'da böyle bir adım atılması çok önemli. Kadınlarımızın gönlündeki yerimizi ne kadar sağlam tutarsak, ülke ve millet olarak yürüttüğümüz mücadeleyi güçlü tutarız.