Erdoğan'dan Macron'a: "Kıbrıs'ta senin bir hakkın var mı?"

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin Londra’daki dörtlü zirvede de gündeme geldiğini, gerekli açıklamaları yaptıklarını, ama özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un rahatsızlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerin Londra’daki dörtlü zirvede de gündeme geldiğini, gerekli açıklamaları yaptıklarını, ama özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un rahatsızlığını sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İngiltere'de gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın NATO Zirvesi'nde gündeme gelip gelmediği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Libya mutabakat muhtırasıyla alakalı olarak biz meşru yönetimle bu işi imzalamış bulunuyoruz. Şu anda arkadaşlarımız Meclis'e aktardılar ve Meclis'te bu süreç devam ediyor. Meclis'ten bunun geçmesiyle, süratle bu adımı atarak, iş artık adeta yürürlüğe de girmiş olacak. Ama karşı taraf da tabii bundan rahatsız. Hakları olmayan şeyleri hak edinme durumuna geçenler böyle bir durum olunca tabii sıkıntıya girdiler. Tabii başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail rahatsız olduğu gibi Avrupa Birliğini de tahrik ediyorlar."

Dörtlü Zirve'de de Fransa ve Almanya'nın da bu konu üzerinde durduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz gerekli açıklamaları yapınca da gene tabii Fransa maalesef bu işte hala rahatsızlığını devam ettiriyor. Ondan sonra dedim ki 'Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun, burada senin bir hakkın var mı? Buranın garantör ülkesi Türkiye'dir, garantör ülkesi Yunanistan'dır, İngiltere'dir. Peki sen nereden buraya giriyorsun?' Biz garantör ülke olma hakkımızı burada kullanıyoruz. Orada bizim soydaşlarımız var ve soydaşlarımızdan tarafız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Dolayısıyla onların haklarını da korumak için sonuna kadar çalışacağız. Bizim bundan feragat etmemiz söz konusu değildir. Tabii şu anda özellikle de hak yerini bulma yolunda yürüyor. Bu onları rahatsız ediyor. Ama bütün mesele burada. Şimdi bakıyorsunuz birileri 'oradan çekilin, burada daha durmayın, aksi takdirde sizi memleketinize göndeririz' gibi yaklaşımlar içerisine giriyorlar. Biz buradaki hukuku ve hukukumuzu soydaşlarımız başta olmak üzere koruyacağız."

“LİBYA’DAKİ HÜKÜMET SAĞLAM DURDUKTAN SONRA ATILAN ADIM YERİNİ BULUR”

Atılan adımla ilgili bazılarının yalan yanlış şeyler uydurduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İşte bu uluslararası hukuka, uluslararası deniz hukukuna uygun değildir gibi saçmalamalar da yapıyorlar. Az önce de söyledim; Türkiye kabile devleti değil. Bizim yıllara sari, ta Osmanlı'ya dayanan bir birikimimiz var. Deniz hukuku nedir, uluslararası hukuk nerede neşet eder, bunların hepsini bu millet biliyor. Yani Dışişlerinin bu noktadaki hafızası çok çok güçlü. Dolayısıyla buradan bizim herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna da kesinlikle uygundur. Dolayısıyla bundan da taviz vermek söz konusu değil. Adımlarımız buna göre atılıyor. Şu anda da Libya'daki meşru hükümet yeter ki ayakları üzerinde dik durduktan, sağlam durduktan sonra bu atılan adım yerini bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.