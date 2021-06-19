Erdoğan'dan son dakika önemli açıklamalar! Rusya'dan turist akacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya il teşkilatı toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

- Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.

- Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor.

- Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak.

- Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.

- Antalya sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline geliyor. Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok. Ancak yerel yönetimlerde bu böyle değil. İstanbul ve Ankara'da da aynı sıkıntı yaşanıyor.