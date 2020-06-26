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Erdoğan'ın canlı yayınının yoruma kapatıldığı an: "OY MOY YOK SANDIKTA GÖRÜŞÜRÜZ"

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Erdoğan: YKS'yi ertelemeyerek sınav stresinin önüne geçtik
Erdoğan'ın canlı yayınının yoruma kapatıldığı an: "OY MOY YOK SANDIKTA GÖRÜŞÜRÜZ"

YKS'ye girecek adayların sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi," dedi.

Öğrencilerin tepki olarak canlı yayının yorum bölümüne "OY MOY YOK SİZE" mesajları yağdırdı.

SOSYAL MEDYAYA MÜDAHALE SİNYALİ

Erdoğan, sosyal medya ile ilgili olarak ise "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır," dedi. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızın sosyal medyayı etkin ve aynı zamanda ahlaki zeminde kullanabilmelerini sağlamak, devlet başkanı olarak görevimdir. Bu konuda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz. Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız," diyerek sosyal medyaya müdahale sinyali verdi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Gerçeklere yüzümüzü kapatacak kadar hayattan kopuk değiliz. Bir siyasetçi olarak da gerçeklere gözümü kapamam, sesleri duymamam söz konusu değil. Hem göreceğim hem de bu sesleri duyacağım. Dijital platformların, sosyal medyanın asla ihmal edilemeycek derecede önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde kullanmazdık. Ülkemizde 16.2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Buradaki asıl mesele sosyal medyanın ve internet platformlarının her türlü yalanın, iftiranın, sapkınlığın serbestçe dolaşabildiği bir mecra haline getirilmesidir. Yanlış içeriği kaldırmadığı gibi düzeltilmesine de izin vermeyen internet mecralarının mahkeme kararlarını dahi hiçe saymasını görmezden mi geleceğiz? Telefonunuza sızılsa, kendinizin veya kardeşinizin mahrem görüntüleri çalınıp Twitter, Facebook'ta yayınlansa çaresiz kalacaksınız."

erdogan-yks-yi-ertelemeyerek-sinav-stresinin-onune-gectik-749212-1.jpgYKS SORUSUNA İLGİNÇ YANIT

Öğrencilerden Muğla Şebnem Büyükavcı, "Sınav tarihimizin önce ileriye sonra geriye atılmamızın sebebi neydi? Bizler salgından dolayı YKS tarihinin ertelenmesini istedik. Bizler mi duruma endişe içinde bakıyoruz?" diye sordu.

Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Sevgili öğrenciler, sevgili gençler bu tür sınavların tarihi aylar öncesinden ilan edilir. YKS'nin tarihi de aynı şekilde çok önceden kamuoyuna açıklanmıştır. Koronavirüs salgını ülkemizdeki her şey gibi sınav takvimlerini maalesef etkiledi. ÖSYM tedbir amacıyla yeni bir sınav tarihi belirledi. Dünyanın ve ülkemizin önündeki belirsizlikler sebebiyle her alanda olduğu gibi sınav tarihlerinde de bu tarz tedbirli davranışlar kaçınılmazdır.

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