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Erdoğan'ın YKS'ye girecek adaylarla yaptığı canlı yayına öğrencilerden tepki: 'OY MOY YOK SİZE'

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Erdoğan'ın YKS'ye girecek adaylarla yaptığı canlı yayına öğrencilerden tepki: 'OY MOY YOK SİZE'
Erdoğan'ın YKS'ye girecek adaylarla yaptığı canlı yayına öğrencilerden tepki: 'OY MOY YOK SİZE'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YKS'ye girecek adayların sorularını yanıtladı. Erdoğan YKS'yi ertelemeyerek öğrencilerin bir ay daha sınav stresi yaşamalarını önlediklerini savunurken "Sınav tarihi 27-28 Haziran olarak belirlendi. Böylece ilk tarihe göre hazırlık yapan öğrencilerin gereksiz yere yaklaşık bir ay daha sınav stresi yaşamalarının önüne geçildi" dedi.

Öğrenciler ise tepki olarak canlı yayının yorum bölümüne "OY MOY YOK SİZE" mesajları yağdırdı.

TEPKİLER GELİNCE YORUMLARI KAPATTILAR

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınında öğrencilerin 'oy moy yok size' tepkilerinin ardından, yayının yorum bölümü kapatıldı.

Ayrıca canlı yayına rekor 'dislike' atıldı.

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