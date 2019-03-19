Erdoğan'nın seçim çalışmaları sürüyor: "Yeni Zelanda bu saldırının hesabını soramazsa, biz sormasını biliriz"

İbadette olan kardeşlerimizi alçakça, kalleşçe öldürdün. Bunun hesabını Yeni Zelanda soramayacaksa, biz sorarız. O, 50 Müslümanı katledecek, 'yasada madde yok' denecek. O zaman yeni yasal düzenleme yap."

Bir hata yaptık, idamı kaldırdık. Daha önce de söyledim: Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor. "

Bir hata yaptık, idamı kaldırdık. Daha önce de söyledim: Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor. "