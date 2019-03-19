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Erdoğan'nın seçim çalışmaları sürüyor: "Yeni Zelanda bu saldırının hesabını soramazsa, biz sormasını biliriz"

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Erdoğan Zonguldak-Ereğli de yerel seçim mitinginde konuşuyor
Erdoğan'nın seçim çalışmaları sürüyor: "Yeni Zelanda bu saldırının hesabını soramazsa, biz sormasını biliriz"

İbadette olan kardeşlerimizi alçakça, kalleşçe öldürdün. Bunun hesabını Yeni Zelanda soramayacaksa, biz sorarız. O, 50 Müslümanı katledecek, 'yasada madde yok' denecek. O zaman yeni yasal düzenleme yap."

 
 Bir hata yaptık, idamı kaldırdık. Daha önce de söyledim: Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor. "

Bir hata yaptık, idamı kaldırdık. Daha önce de söyledim: Bizim parlamentomuz bununla ilgili bir karar verirse ben bunu onaylarım. 15 Temmuz'da vatandaşlarımızı şehit edenleri cezaevinde beslemek bile bana ağır geliyor. "

 
 Çanakkale'de sizin ne işiniz vardı? Tek sebep, biz Müslümanız, onlar Hristiyan."

 

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