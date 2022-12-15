Sigara ve alkol alışkanlığının genetik kodlarının çözüldüğü makale, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in uzman görüşüyle, alanının en saygın dergilerinden Nature’da yayımlandı

Nature dergisinde yayımlanan makaleye konu olan ve 3,4 milyon insanı kapsayan çalışmada, sigara ve alkol alışkanlığını potansiyel olarak etkileyen 3.500'den fazla genetik varyasyon tespit edildi.

Kalp ve damar hastalıklarından kansere kadar pek çok hastalığın tetikleyicisi olarak öne çıkan sigara ve alkol kullanımı, toplum sağlığını tehdit eden en önemli risk faktörlerinden biri olarak görülüyor. Yapılan bilimsel araştırmalar ise bu alışkanlıkların genetik yatkınlıkla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Alanının en saygın yayını olan Nature’da, Miryam Naddaf imzası ile yayımlanan makaleye göre; sigara ve içki alışkanlığını potansiyel olarak etkileyen 3.500'den fazla genetik varyasyon mevcut. Bu sonuç; Afrika, Amerika, Doğu Asya ve Avrupa kökenli yaklaşık 3,4 milyon insanı kapsayan bir çalışmanın sonunda ortaya çıkarıldı. Ancak, çalışmanın özellikle tütün türevlerinin kullanımının oldukça yoğun Orta Doğu bölgesini kapsamaması Nature editörleri tarafından önemli bir eksiklik olarak yorumlanarak bölge ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören’in uzman görüşüne başvuruldu.

2020’de hazırladığı “Kıbrıs Türk Nüfusunda Serotonin Taşıyıcı 5-HTTVNTR Varyantı ile Psikoaktif Madde (Nikotin) Kullanımı Arasındaki Güçlü İlişki” çalışması Current Drug Metalolism’da yayımlanan Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, nikotin bağımlılığı, nörobiyolojik, çevresel ve genetik faktörlerin etkileşimi ile ilgili bölgedeki ilk çalışmalardan birine imza atmıştı.

Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören: “Ülkemizde yürüttüğümüz bilimsel çalışmaların dünyada gördüğü karşılığı ortaya koyması açısından son derece önemli.”