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Erhürman'dan "Tutuklama emri Başbakan'dan" haberine dair açıklama

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Başbakan Tufan Erhürman bir internet haber portalında çıkan "Tutuklama emri Başbakan'dan" başlıklı spekülatif habere yönelik açıklama yaptı.
Erhürman'dan "Tutuklama emri Başbakan'dan" haberine dair açıklama

Başbakan Tufan Erhürman bir internet haber portalında çıkan "Tutuklama emri Başbakan'dan" başlıklı spekülatif habere yönelik açıklama yaptı.

"Az önce bir internet gazetesinde çıkan benim talimatımla on iki kişinin tutuklandığı haberi tamamen gerçek dışıdır. Benim elimde liste falan yoktur ve sabahtan beri tüm çabam hiç kimse zarar görmeden toplumsal barışın yeniden sağlanmasıdır. Hep birlikte sağduyulu ve sorumlu davranmamız gereken bir dönemde bu tip gerçek dışı haberlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtmek isterim."

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