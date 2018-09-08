Traktörleri'ni Lefkoşa sokaklarından çekmeyen Üreticilere göz altı!

Polis bu sabah Lefkoşa sokaklarında iş araçları bulunan üreticileri telefonla arayıp araçlarını çekmelerini talep etti. Çekmeyenlere göz altı uygulayacağını ifade ettiği de belirtildi.

Bazı Hayvan Üreticilerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne çağrılarak ifadeleri alındı.

Traktör / iş araçlarını yoldan çekmeyen bir üreticinin ise göz altında olduğu öğrenildi.

Hayvan Üreticileri Birliği başkanı Naimoğluları Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde bulunuyor.

Detaylar geliyor.

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