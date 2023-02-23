Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük: Hukuki süreçlere başvuracağız

Ekşi Sözlük, "Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellenmesinin ardından karara karşı tüm hukuki süreçlere başvurulacağını bildirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) erişim engelini herhangi bir içeriği dayanak göstererek vermediği kaydedilen açıklamada, karara gerekçe olarak "Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması"nın gösterildiği anımsatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi bir internet sitesi olarak mahkeme kararlarını uyguladıklarını ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerin hassasiyetle yerine getirdiklerini bildiren Sözlük, karara karşı tüm hukuki süreçlere başvuralacağını bildirdi.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"BTK ile konuyla ilgili görüşme sağlayabildik ve ayrıca karar numarasını daha önce sizlerle paylaştığımız sulh ceza hakimliği kararını da elden tebliğ aldık. Alınan karar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile 5651 sayılı kanunun 8/a maddesi uyarınca verilmiş olup; herhangi bir içerik bu karara dayanak gösterilmemiştir.

Sitemizin tamamının engellenmesine gerekçe olarak, Ekşi Sözlük yazarları tarafından kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye çalışıldığı, her ne kadar sulh ceza hakimlikleri tarafından verilen erişim engelleme kararları Ekşi Sözlük yönetimi tarafından yerine getirilse de bu süre zarfında toplumun doğru bilgiye ulaşamadığından bahisle kamu düzeninin etkilendiği, özellikle deprem sonrasında askeriye ve devlet kurumları hakkında gerçek olmayan bilgiler verildiği, toplumun yönlendirilmeye ve devletin aciz halinde gösterilmeye çalışıldığı, toplum kesimleri arasında kargaşa ortamının çıkartılmasını amaçlayan paylaşımlar olduğunun tespiti ile site yöneticileri tarafından yanlış ve iftira boyutunda olan yazılara gerekli reaksiyonun gösterilmediği, iç denetiminin sağlanmadığı, zararlı paylaşımların ve yorumların ekşi sözlük yönetimi tarafından engellenmediği hususları gösterilmiştir.

"OKUYUCULARIMIZLA AYNI HASSASİYETLERE SAHİBİZ"

Gerekçede de işaret edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi bir internet sitesi olarak mahkeme kararlarını uyguluyor ve diğer tüm kanuni yükümlülüklerimizi hassasiyetle yerine getiriyoruz. Bununla birlikte son olarak yaşanılan felaket gibi toplumsal olaylarda moderasyon etkinliğimizi en üst kapasitede kullanıyoruz. Tıpkı GSM operatörlerinin yığılma nedeniyle çalışmalarında aksaklıklar yaşanmasına benzer şekilde, bu gibi olaylarda içeriklerin normalden çok daha hızlı artması nedeniyle müdahale hızı yavaşlayabiliyor. Bu yığılmaların önüne geçmek için çalışmalarımız olacak. Ancak, herkesin kabul edeceği üzere bu durumlarda dahi müdahale hızımız karşılaştırılabileceğimiz her türlü sosyal medya platformundan daha hızlı, kullanıcılarımız ve okuyucularımızla aynı hassasiyetlere sahibiz.

"HER ZAMAN ÇOK SESLİLİĞİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Bu gibi büyük olaylarda sorumluluğumuzu yalnızca kanunun sınırladığı çerçevede görmüyoruz, insani olarak da hızlı bir biçimde aksiyon alma gayreti gösteriyoruz. Her ne kadar, yer sağlayıcı olarak kanunun tarafımıza vermiş olduğu sorumluluk sınırlı olsa da, toplumda infiale yol açacak içerikler konusunda hassasiyet gösteriyor, bu türden başlık ve içeriklere müdahalede bulunuyoruz. Müdahalelerimizde herhangi bir kesimi, düşünceyi yahut kişiyi ayırmıyor her zaman çok sesliliği korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar bu çaba günümüzde herhangi bir kesimi mutlu etmiyor olsa da, amacımız birilerini mutlu etmekten ziyade toplumsal hafıza kaydının her kesimden insanın düşüncesini aktarması yoluyla tutulması.

Karara karşı tüm hukuki süreçleri başvuracağız. Herhangi bir gelişme olması halinde sizlerle paylaşacağız. Bu ana kadar gösteriniz tüm Destek için teşekkür ederiz."

İktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşları tarafından bir süredir deprem paylaşımları nedeniyle hedef gösterilen Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmişti.