Ertuğruloğlu, LAÜ’de konferans verdi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs Cumhuriyetiymiş gibi davranmaya devam ettikleri sürece, uluslararası bir sorun olarak Kıbrıs sorunu devam edecektir. 60 yıldır devam eden ve başarılı olamayan müzakerelerin de temel nedeni bu

Dışişleri Bakanı, Tahsin Ertuğruloğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde ‘Kıbrıs Meselesi’ konulu konferans verdi. LAÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansa, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Dayıoğlu, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilere, Kıbrıs meselesinin tarihçesi hakkında bilgi veren Ertuğruloğlu, “Öncellikle sizlere şunu ifade etmek isterim; yıllardır burada maruz kaldığımız ayrımcılık ve bu ayrımcılıklara, haksızlıklara, ambargolara, bize dayatılan insanlık dışı politikalara rağmen sizlerin, yüksek öğreniminizi tamamlamak için KKTC’yi tercih edip, bizimle birlikte olma kararınızı takdirle karşılıyorum” dedi.

Öğrencilere Kıbrıs meselesinin tanımı yapan, 1960 Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu ve ortak cumhuriyetin ömrünün neden 3 yıl olduğunu detaylı olarak anlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin tanımının, “Ada’nın Kıbrıs Rumları tarafından ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak ifade edilmesi ve Kıbrıs Türkleri’ne sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bulunan azınlık gibi davranılması” olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, “Rumlar, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ymiş gibi davranmaya devam ettikleri sürece, uluslararası bir sorun olarak Kıbrıs sorunu devam edecektir. 60 yıldır devam eden ve başarılı olamayan müzakerelerin de temel nedeni budur” dedi.

Rumların, Kıbrıs sorununu 1974’te başlamış gibi göstermeye çalıştığına değinen Ertuğruloğlu, “Özellikle dikkatinizi çekmek isterim ki 1964’ten beri Ada’da Birleşmiş Milletler Barış Gücü askeri bulunmaktadır. Neden? 1964’ten önce sorun yoksa, 1964’de Ada’ya BM birlikleri neden gönderildi” diye konuştu.

BM Barış Gücü akan kanı durduramadı…

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güvenlik Konseyi'nin akan kanı durdurmak için BM birliklerini Kıbrıs’a gönderdiğini, oysa 1964’ten 1974’e kadar Kıbrıs Türk Halkı’nın kanının döküldüğünü, akan kanı durdurmak için Ada’ya gelen BM birliklerinin ise bu soykırıma seyirci kaldığını kaydetti.

Ertuğruloğlu, Bosna'da meydana gelen vahşet ve halen Ortadoğu’da, Gazze'de yaşanan vahşetin benzerini Kıbrıs Türk halkının 1964 ve 1974’de yaşadığını örneklerle anlattı.

BM birliklerinin Kıbrıs’ta neden akan kanı durdurmak için müdahale etmedikleri ile ilgili olarak da Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM yetkililerinin, “müdahale etme yetkimiz yok, sadece gözlemleyip BM karargahına rapor verebiliriz” ifadelerini aktardı.

“60 yıldır devam eden ve başarılı olamayan müzakerelerin de temel nedeni…”

Kıbrıs Türk halkının, uluslararası toplum tarafından maruz kaldığı haksızlığa karşı durmaya devam edeceğini vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununu, BM Güvenlik Konseyi ve beş daimî üyenin yarattığını söyledi.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıs Cumhuriyetiymiş gibi davranmaya devam ettikleri sürece, uluslararası bir sorun olarak Kıbrıs sorunu devam edecektir. 60 yıldır devam eden ve başarılı olamayan müzakerelerin de temel nedeni budur. Tek seçeneğimiz, bu haksızlığa, ayrımcılığa, insanlık dışı ambargolara karşı durmak ve gurur duyduğumuz bu mücadeleye devam etmektir. Biz hiçbir zaman Kıbrıs Rum devletinin azınlığı olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı

Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olduklarını vurgulayan Ertuğruloğlu, “Türkiye'nin bayrağı milletimizin bayrağıdır. Türkiye başka bir ülke değil; Türkiye İngiltere, Fransa, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri veya Rusya değildir. Türkiye bizim anavatanımızdır, Türkiye bizim varlık sebebimizdir” dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye’nin garantisine inandıklarını ve Türkiye’nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının olmazsa olmaz olduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda öğlencilerin sorularını yanıtlayan Tahsin Ertuğruloğlu, “BM’nin Kıbrıs meselesinde tarafsız bir rolü var mı? şeklindeki soruya karşılık, “Konuşmamda da bahsettiğim gibi BM Güvenlik Konseyi ve beş daimî üyesi Kıbrıs Rum devletini’ Kıbrıs Cumhuriyeti ‘olarak kabul etmektedir. Tarafsız olmadıkları burada açıkça görülmektedir” dedi.

Konferansın sonunda LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.