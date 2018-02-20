Esad yanlısı gruplar geri çekildi

Afrin'da sıcak gelişmeler yaşandı. Suriye'de rejim yanlısı terörist gruplar güneyden Afrin'e girdi. Terörist gruplar, Türkiye'nin uyarı amaçlı topçu atışı üzerine Afrin'in merkezine yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildi.

Suriye'de rejim yanlısı gruplar güneyden Afrin'e girdi. Türkiye'nin uyarı amaçlı topçu atışı üzerine gruplar, Afrin'in merkezine yaklaşık 10 kilometre kala geri çekildi.



Esad yanlısı gruplar, Nubul kasabasının kuzeyindeki El-Ziyara geçiş noktasından Afrin'e girdi. Grupların ellerinde silahlar ve Suriye bayraklarıyla Afrin'e geçişini, Lübnan merkezli Hizbullah'ın askeri medya birimi duyurdu. Ardından hem Hizbullah'ın televizyon kanalından hem Suriye Devlet Televizyonu'ndan görüntüler yayınlandı.



Görüntülerin ortaya çıkışından hemen sonra Türkiye uyarı amaçlı topçu atişi yaptı. Suriye Devlet Televizyonu, konvoyun top atışıyla hedef alındığını duyurdu. Afrin’e ilerlemeye çalışan rejim yanlılari kente yaklaşik 10 km kala geri çekildi.



PKK'nin Suriye kolu YPG ise Suriye hükümetinin Türkiye sınırına konuşlanmak üzere Afrin'e askeri birlik gönderdiğini iddia etti. Bu gelişmelerden hemen önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Afrin'e ilişkin bir açıklama geldi. Lavrov, Afrin krizinin Ankara ile Şam arasında doğrudan müzakereyle çözülebileceğini söyledi.

AĞAR: TÜRKİYE'Yİ TUZAĞA DÜŞÜRME ÇABASI

Gelişmeyi NTV yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bir tahrik, provokasyon var. Silahlı Şii milis olduğu ifade edilen konvoyun arkasında kim var? Bu konuda soğukkanlı bir refleks ortaya konup doğru çözümlenmezse PKK'nın amacına hizmet eder. Burada Türkiye'yi de mezhebi ayrımcılığın içine sokarak bir başka tuzağın içine düşürme, bir tahrik var açık. Bizi provoke etmeye çalışan ve bizi bir takım oldu bittiler içine sokmaya çalışan tuzaklar çıkıyor. Rejime yarar bir fotoğraf olmadığı da aşikar. Suriye'yi parçalayan bir örgüt var. Bunun karşılığında Suriye'nin üniter yapısından yana tavır koyan Türkiye var" dedi.

ERDOĞAN "SONUÇLARI OLUR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.