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Esed rejimi ve YPG arasında birleşme pazarlığı sürüyor

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Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü YPG/PKK, örgüt işgalindeki bölgelerin yönetimi ve mensuplarının rejim ordusuna katılması için görüşmeleri sürdürüyor.
Esed rejimi ve YPG arasında birleşme pazarlığı sürüyor

Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgütle özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Bunun üzerine rejim ve örgüt arasında, Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapıldı ancak sonuç alınamadı. 

Rejim, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'ya ekimde birleşme teklifinde bulunsa da örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK ve rejim arasındaki görüşmeler sürüyor.

Rejim ve örgüt arasında askeri ihtilaflar da mevcut

Rejim, YPG/PKK işgalindeki bölgenin Ekim 2011'de çıkardığı yerel idareler kanunu çerçevesinde yönetilmesi gerektiğini savunuyor. Buna göre, söz konusu bölgede seçim yapılacak, seçilen kişiler Yerel İdareler Bakanlığına bağlı olacak.

YPG/PKK ise özerklikte ısrar ediyor. Rejim ve örgüt arasında askeri ihtilaflar da mevcut.

Esed rejimi, YPG/PKK ve ismini kullandığı SDG'nin tüm unsurlarının orduya katılmasını isterken, örgüt ancak kendi üyelerinin oluşturacağı ayrı bir alay olarak orduya katılabilecekleri yanıtını veriyor.

Diğer yandan iki taraf da Arap aşiretleri kendi safına çekmeye çalışıyor.

Rejim istihbaratının en tepe ismi olarak bilinen Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk, geçen hafta aşiret temsilcileriyle görüşüp yetki ve ayrıcalık karşılığında güçlerini orduya katma çağrısı yapmıştı.

Üç gün sonrasında ise YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Kobani, aşiret liderleriyle toplantı düzenlemişti.

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