  • BIST 6.687,78
  • Altın 1698.951
  • Dolar 26.9652
  • Euro 29.9474
  • Lefkoşa 41 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAAşırı sıcak hava dalgaları neden artıyor?

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nden Girne Antik Liman projesi ile ilgili açıklama

» »
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Girne Antik Liman projesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nden Girne Antik Liman projesi ile ilgili açıklama

Açıklama şöyle: 

Projemiz 24 Eylül 2022 tarihide ihaleye çıkılmış olup Aralık ayında sözleşmenin imzalanması ile birlikte çalışmalara başlanmıştır.
Bölgenin 1. Derece koruma alanı olması vesilesi ile bölge içinde yapılan tüm çalışmalar dairemiz tarafından gerek zemininde yapılan kazı çalışmaları, gerekse binaların cephelerindeki restorasyon çalışmaları teknik personelimizin kontrolü ile birlikte yürütülmektedir.
Bu bağlamda, Proje hazırlık aşamasında ve ihaleye çıkılmadan önce üst düzey yöneticiler tarafından Planlama onayı için görüş alınmış olup, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından hazırlanan projenin Anıtlar Yüksek Kurulu’na sunulması gerekmediği o dönemde projede çalışan teknik personel tarafından bilgi verilmiş ve ihaleye çıkılmıştır.

Aralık 2022 den beridir, proje değişik zamanlarda basına ve sosyal medyaya haber olarak çıkması ile birlikte özellikle şubat ayında kazı esnasında bulunan tren rayları günlerce medya da yer almış ve bunlara bağlı olarak medyaya değişik zamanlarda proje ile ilgili  bilgi verilmiş, kazı esnasında bulunan bulgular ile birlikte projede mecburi değişklikler yapılmış olmasına rağmen hiç bir kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri tepki göstermemiştir. 

Proje devam ederken altyapının %90’ı tamamlanması ile birlikte zemin döşemesine geçilmiştir. Zemin döşemesi başlandığı zaman aylardır devam eden çalışmalar sosyal medyada  çıkan haberler ile birlikte bazı kesimlerin dikkatini çekmiş olup  Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından zemin döşemesinin uygun olmadığı görüşünü iletmiştir. 

Anıtlar Yüksek Kuruluna projenin sunumu yapıldığı zaman kurul farklı bir zemin döşemesi için karar üretmiştir. Bu bağlamda dairemiz kısa bir süre içinde alınan karara uygun yeni proje hazırlanarak Kurula sunmuş ve 26.06.2023 tarihli kurul karar ile uygulanması uygun görülmüştür. Projenin hem Planlama onayı alınmış hem de Anıtlar Yüksek Kurulu onayı alınarak uygulama için hazır hale getirilmiştir.

Gelinen aşamada karar gereğince dökülmüş olan beton sökülerek alandan uzaklaştırılacak ve sıkıştırılmış kum ile birlikte beton parke zemine döşemesi yanı sıra bina cepheleri ve rıhtım tarafında projede belirtilen yerlerde çakıl taşı ile döşenerek tamamlanacaktır.

 Proje müteahite verilmiş olup daha fazla mağduriyet yaşanmaması için  hızlı bir şekilde tamamlanarak Antik Limanımız yeni çehresi ile  halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de yangın söndürüldü13 Temmuz 2023 Perşembe 15:12
  • Narkotikten 'Karanlık Yol Operasyonu'...12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:10
  • O bölgedeki hız limitleri düşürülüyor...12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:01
  • Silahlı saldırgan yakalandı11 Temmuz 2023 Salı 13:18
  • Son dakika... Kurşunlanma olayıyla ilgili Polisten açıklama...11 Temmuz 2023 Salı 12:27
  • Girne’de avukat ofisi kurşunlandı... Yaralı var11 Temmuz 2023 Salı 12:03
  • Girne'den acı haber... 7 yaşındaki Zehra yaşamını yitirdi11 Temmuz 2023 Salı 10:14
  • Murat Şenkul: Şehir geneli asfalt yama çalışmaları devam edecek11 Temmuz 2023 Salı 08:11
  • Girne’de polisten sıkı denetim... 89 Araç trafikten men edildi09 Temmuz 2023 Pazar 13:33
  • Girne'de Kumarhane Denetimi!08 Temmuz 2023 Cumartesi 11:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti