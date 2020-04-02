  • BIST 89.266
  • Altın 343,674
  • Dolar 6,6582
  • Euro 7,2577
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANarenciye İhracat Teşvik Primlerinde Yeni Düzenleme

Eski eşi ve oğlunu, ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürmüş

»
Eski eşi ve oğlunu, ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürmüş
Eski eşi ve oğlunu, ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürmüş

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Zeki Kızkapan’ın (49), boşandığı Neşe Orhan (43) ve oğlu Furkan Kızkapan’ı (18), eski eşinin üzerine yaptığı gayrimenkulleri geri vermemesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Kızkapan’ın ifadesinde, “Benim olan malları bana vermedi. ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürdüm” dediği öğrenildi.

Kuyucak’ın Çamdibi Mahallesi’de çiftçilik yapan Kızkapan, 27 Mart akşamı, beş yıl önce boşandığı Neşe Orhan’ın aynı mahalledeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Orhan’ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Otomobiliyle kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kızkapan, ifadesinde, geçmişte piyasaya borçlandığını, haciz gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca garimenkullerini Neşe Orhan’ın üzerine devrettiğini ve anlaşmalı boşandıklarını anlattı. Gayrimenkullerini geri vermesini isteyince Orhan’ın buna yanaşmadığını belirten Kızkapan, bu duruma çok öfkelendiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs testi yapan özel şirket sonuçları bildirmedi: 'Bu hareket vahim sonuçlar doğurdu'02 Nisan 2020 Perşembe 10:24
  • THY, dış hat uçuşlarını 1 Mayıs’a kadar durdurdu02 Nisan 2020 Perşembe 09:18
  • İspanya Ve İtalya'ya Yardım Gönderen Türkiye'ye Teşekkür Mesajları02 Nisan 2020 Perşembe 09:10
  • Türkiye'nin İl İl Kovid-19 Vaka Haritası02 Nisan 2020 Perşembe 08:53
  • Cemil Taşcıoğlu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü01 Nisan 2020 Çarşamba 20:29
  • Türkiye'de vaka sayısı 15 bin 679; can kaybı da 277'ye yükseldi01 Nisan 2020 Çarşamba 20:04
  • Karamollaoğlu: "Yardımı sadece ben yaparım" demek partizanlıktır01 Nisan 2020 Çarşamba 19:49
  • İstanbul'da kahvehanede okey oynayanlar yakalandı01 Nisan 2020 Çarşamba 16:44
  • Berat Albayrak: Firmalarımız lütfen işçi çıkarmasın01 Nisan 2020 Çarşamba 16:24
  • YÖK’ten üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı01 Nisan 2020 Çarşamba 11:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti