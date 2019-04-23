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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında

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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapma ve örgüte yardım iddialarından gözaltına alındı.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltında

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi. 

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

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