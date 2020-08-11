Eski porno yıldızı meşhur gözlüklerini Beyrut’taki patlamanın mağdurlarına bağışlamak için satıyor

Eski porno yıldızı Mia Khalifa filmlerinde kullandığı meşhur gözlüklerini Beyrut’taki patlamanın mağdurları için kulanılmak üzere açık artırmaya çıkardı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 4 Ağustos’ta yaşanan patlamada 158 kişi hayatını kaybetmiş 6 bine yakın kişi de yaralanmıştı.

Lübnan asıllı Amerikalı Khalifa patlama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla destek çağırılarında bulunmaya devam ediyor.

Son olarak ebay üzerinden açık artırmayla satışa çıkardığı gözlükleri için teklif edilen fiyat 93 bin 100 doları (681 bin lira) buldu. Açık artırma altı gün sonra sona erecek.

Parayı Lübnan’daki Kızıl Haç’a bağışlayacağını belirten Khalifa satın alan kişi isterse gözlükleri imzalayacağını da söyledi.

2015 yılında yalnızca üç aylığına porno filmlerinde rol alan Khalifa büyük şöhrete kavuşmuştu. 27 yaşındaki Khalifa şimdi spor yorumcusu olarak çalışırken bir yandan da porno sektöründeki sömürüye karşı mücadele veriyor.