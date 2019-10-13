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Esper: Türkler daha güneye inme derdinde

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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini açıkladı. Karar, 1000 kadar askeri bağlarken, askerler ülkenin güneyine kaydırılacak, ülkeden tamamen çıkmayacak.
Esper: Türkler daha güneye inme derdinde

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Başkan Donald Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekme emri verdiğini açıkladı. Karar, 1000 kadar askeri bağlarken, askerler ülkenin güneyine kaydırılacak, ülkeden tamamen çıkmayacak.

CBS televizyonunda yayımlanan 'Face the Nation' programına katılan ABD Savunma Bakanı Esper, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki durumun tehlike arz edebileceğini belirterek bölgedeki askerlerinin planlı bir şekilde güneye çekileceğini açıkladı. 

Esper, "Ulusal güvenlik ekibimizle yaptığımız görüşmelerin ardından dün akşam Başkna'la konuştum ve Suriye'nin kuzeyindeki güçlerimizi planlı bir şekilde çekmemiz talimatını verdi" dedi.

Mark Esper'in verdiği bilgiye göre 1000 kadar ABD askeri kuzeyden çekilerek, ülkenin güneyine kaydırılacak. Esper, askerlerinin, ABD destekli Kürt güçleriyle Türk askeri arasındaki çatışmada arada kalmaması amacıyla bu kararın alındığını belirtti.

TÜRKLER DAHA DA GÜNEYE İNME NİYETİNDE'

Esper, "Son 24 saatte, şunu öğrendik ki, Türkler saldırılarını ilk başta planlanandan daha güneye doğru genişletmek niyetindeler, ve de batıya" dedi.

Esper, yine son bir gün içinde edindikleri bilgiye göre Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Türkiye'ye karşı hücuma geçmek için Suriye ve Rusya ile 'anlaşmak istediğini' aktardı.

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