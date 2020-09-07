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Etihad Havayolları, yolcularının gittikleri yerde Covid-19'a yakalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılayacak

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Etihad Havayolları, yolcularının gittikleri yerde Covid-19'a yakalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılayacak
Etihad Havayolları, yolcularının gittikleri yerde Covid-19'a yakalanmaları halinde tedavi masraflarını karşılayacak

Abu Dabi’nin Etihad Havayolları, yolcularının gittikleri yerde Covid-19’a yakalanmaları halinde tedavi ve karantina masraflarını karşılayacağını açıkladı. Haberi, Reuters duyurdu.

Etihad Havayolları’nın yeni kararı kapsamında yolcuların uçuşun ardından 31 gün içerisinde Covid-19’a yakalanmaları halinde 150 bin euroya kadar tedavi masrafları ve 14 gün boyunca günlük 100 euroya kadar karantina masrafları karşılanacak.

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