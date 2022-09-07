  • BIST 3.392,67
  • Altın 997.347
  • Dolar 18.2298
  • Euro 18.0693
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Euro 18,13 liradan, sterlin 21,03 liradan güne başladı

» »
KKTC’de serbest piyasada euro 18,13 liradan, sterlin 21,03 liradan işlem görüyor.
Euro 18,13 liradan, sterlin 21,03 liradan güne başladı

Serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 18,20 liradan alınan dolar 18,31 liradan satılıyor. 18,00 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,13 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 20,90 liradan alınıp, 21,03 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2022 Cuma02 Eylül 2022 Cuma 08:18
  • Dolar/TL kuru 2022’nin en yüksek seviyesini gördü01 Eylül 2022 Perşembe 14:00
  • Döviz güne nasıl başladı? 1 Eylül 2022 Perşembe01 Eylül 2022 Perşembe 08:36
  • Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2022 Çarşamba31 Ağustos 2022 Çarşamba 08:24
  • Döviz güne nasıl başladı?30 Ağustos 2022 Salı30 Ağustos 2022 Salı 08:42
  • Döviz güne nasıl başladı? 29 Ağustos 2022 Pazartesi29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:14
  • Brent petrol ne kadar?28 Ağustos 2022 Pazar 09:52
  • Döviz güne nasıl başladı? 26 Ağustos 2022 Cuma26 Ağustos 2022 Cuma 08:12
  • TCMB toplam rezervleri 1 milyar 488 milyon dolar azaldı25 Ağustos 2022 Perşembe 22:00
  • Döviz güne nasıl başladı? 25 Ağustos 2022 Perşembe25 Ağustos 2022 Perşembe 08:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti