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Eurovision için karar çıktı

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin son 5 yıldır Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmamasını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.
Eurovision için karar çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önümüzdeki dönem daha adil bir sistemin oluşturulması halinde yeniden yarışmaya katılınabileceğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizin 2013 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmama gerekçesini, yazılı soru önergesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Gürer, “1975 -2013 yılları arası katıldığımız Eurovision Şarkı Yarışması’na 5 yıldır katılmıyoruz. Oylama sistemini eleştirisi nedeni ile böyle bir karar alınmış dahi olsa ülke tanıtımına dolaylıda olsa katkısı olan bu yarışmaya yeniden katılım düşünülmekte midir? Genç sanatçılar ve yerel müzik ezgilerinizle böylesi yarışmada yer alınması yararlı olmaz mı?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun, Avrupa Yayın Birliği (EBU) üyeliği çerçevesinde, ilk kez 1975 yılında Türkiye’yi temsilen Eurovision Şarkı Yarışması’na katıldığını ve bugüne kadar toplam 34 yarışmada yer aldığını ifade ederek, yarışmaya katılım kararının her yayıncı Kurumun kendi inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu’nun (TRT) 1976, 1977, 1979 ve 1994 yıllarında çeşitli sebeplerle yarışmaya katılmadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Kurum yarışmadan çekilme kararı alan ilk ve tek yayın kurumu değildir. En son Bulgaristan yayıncısı BNT mali sebeplerle yarışmaya katılamayacağını açıklamıştır” dedi.

Yarışmanın değerlendirilme yönteminde 2009 yılında değişikliğe gidilerek izleyici oylarının etkisinin yüzde 50’ye indirildiğini hatırlatan Oktay, “ Sonuçların belirlenmesinde, %50 tele oylama, %50 Ulusal Jüri oylaması ortalamasının alınmasına karar verilmiştir. Kurum oylama ve katılım sistemine dair çekinceleri sebebiyle yarışmaya katılmamıştır. Aynı zamanda ayrıcalıklı 5 üye ülkenin yarı finallerde yarışmaksızın doğrudan finalde yarışmalarının haksız bir uygulama olduğu, her ülkenin yarışmaya katılım koşullarının eşit olması gerektiği değerlendirilmiş olup önümüzdeki dönemde daha adil bir sistem kurulursa tekrar katılım değerlendirecektir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yarışmalarda derece ve puanın yanında tanıtımın da önemli olduğunu belirtti. Trilyonlar, reklam ve tanıtım için yurt dışına farklı yollarla akarken, onlarca ülkede ülkemizin bir yarışmada adı ile yer alması önemlidir. Ülkemiz adına kazanılmış başarılarda vardır. Milyonları TV’ye kilitleyen ve ilgi gören bu yarışmaya katılım olması genç sanatçılar ve Türkçe ezgilerle burada yer alınması önemlidir. Ülkemizin yarışmada yer alması sağlanmalıdır” dedi.

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