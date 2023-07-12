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Eurovision'dan Özkan Uğur mesajı

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Eurovision'dan Özkan Uğur mesajı
Eurovision'dan Özkan Uğur mesajı

Üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında hayatını kaybetti. Eurovision Şarkı Yarışması, Özkan Uğur'u resmi sosyal medya hesabında paylaşarak "Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verdi.

Ünlü sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Uğur, üyesi olduğu MFÖ grubu ile iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmış ve ülkemizi temsil etmişti.

Özkan Uğur, Eurovision Şarkı Yarışması'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım ile anıldı. Yapılan açıklamada, "1985 ve 1988 yıllarında MFÖ kapsamında Eurovision'da ülkesini temsil eden, Türkiye'nin en ünlü müzisyenlerinden Özkan Uğur'un vefatı nedeniyle çok üzgünüz" ifadelerine yer verildi.

Eurovision’da büyük etki bırakan MFÖ, 1985 yılında "Diday Diday Day" ile 1988'de ise "Sufi" adlı şarkıyla Türkiye’yi temsil etmişti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı için bugün AKM'de tören düzenlendi. Törene Uğur'un ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Cem Yılmaz gibi sanatçılar katıldı. Özkan Uğur'un tabutunun başına sanat hayatı boyunca yol arkadaşı olan gitarı konuldu.

Sanatçı, Taksim Camii'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. 

 
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