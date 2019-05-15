Evde siyanürle deney tüm aileyi zehirledi: Anne baba öldü, üç kardeşin durumu ağır

İzmir’de kimya öğrencisi gencin evde deney yaptığı siyanürün yere dökülüp havaya karışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü üç kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesinde apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, internetten potasyum siyanür sipariş eden Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Mahmut Can Kalkan, evde deney yaptığı sırada küçük kardeşi Emir Can Kalkan karışımı devirdi. Dökülen siyanürün sıvıdan gaz haline dönüşerek eve yayılması sonucu baba Mehmet Kalkan (46), anne Fatma Kalkan (39), Emircan Kalkan, Mahmut Can Kalkan ve Mehmet Taha Kalkan zehirlendi.

Ailenin ihbarı üzerine eve polis AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Siyanürden etkilenen ve durumları ağır olan beş kişilik aile ambulanslarla hastanelere götürüldü.Olayın gerçekleştiği apartman önlem için boşaltıldı. Siyanürden etkilenen baba Mehmet Kalkan kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anne Fatma Kalkan ise Ege Üniversitesi TIp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kalkan ailesinin üç çocuğu ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altında.