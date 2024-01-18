  • BIST 8098.6
  • Altın 1947.427
  • Dolar 30.1412
  • Euro 32.8683
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” için protokol imzalandı

» »
“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası”nın geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi hakkında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) arasında dün Birlik binasında işbirliği protokolü imzalandı.
“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” için protokol imzalandı

“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası”nın geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi hakkında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) arasında dün Birlik binasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da meydana gelen depremle hayatlarını kaybeden KTMMOB’de Genel Sekreterlik görevi yapmış Evren Çavdır ile eşi Havva Çavdır, kızı Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Melekler topluluğunun anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için her yıl satranç turnuvası düzenlenmesini amaçlıyor.

Turnuva, Türkiye’de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı göstermek ve aynı zamanda gelecekteki nesillere sembolik bir değer iletmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Protokolü KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Baytun Tuna imzaladılar.

İmza etkinliğine, KTMMOB’den Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Togan Çakmak, BMO’dan Oda Saymanı Fatma Özbingül ile Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi Medine Albayrak, Lefkoşa Satranç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Yazman ve Satranç Hakemi Hüseyin Yeten katılım gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acı kayıp... Aşkın Burcu'yu kaybettik...15 Aralık 2023 Cuma 12:10
  • Kuzey Kıbrıs Granfondo 2. etabı bugün tamamlandı26 Kasım 2023 Pazar 19:09
  • Üstel Federasyonlara desteği artıracağız23 Kasım 2023 Perşembe 08:13
  • ATP Finalleri'nde Sırp tenisçi Djokovic şampiyon oldu20 Kasım 2023 Pazartesi 09:49
  • Las Vegas'ta pole pozisyonu Leclerc'in18 Kasım 2023 Cumartesi 12:36
  • Formula 1'de sezonun 22. yarışı Las Vegas'ta yapılacak17 Kasım 2023 Cuma 12:31
  • KKTC Kempo Jiu Jitsu Branşında Tarih Yazdı07 Kasım 2023 Salı 08:25
  • Boran Bora'dan büyük başarı... Thailand biletini kaptı...06 Kasım 2023 Pazartesi 08:31
  • MotoGP'nin Tayland ayağındaki sprint yarışında Jorge Martin birinci oldu28 Ekim 2023 Cumartesi 19:00
  • Özdenefe, İstanbul’ da düzenlenen Artistik Cimnastik Minik Kızlar Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda birincilik elde eden Jimnastik Sporcusu Nida Toko’yu kabul etti27 Ekim 2023 Cuma 15:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti