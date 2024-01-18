“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası” için protokol imzalandı

“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası”nın geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi hakkında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) arasında dün Birlik binasında işbirliği protokolü imzalandı.

“Evren Çavdır Satranç Anı Turnuvası”nın geleneksel olarak her yıl düzenlenmesi hakkında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ile Lefkoşa Satranç Derneği (LSD) arasında dün Birlik binasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman’da meydana gelen depremle hayatlarını kaybeden KTMMOB’de Genel Sekreterlik görevi yapmış Evren Çavdır ile eşi Havva Çavdır, kızı Elvin Çavdır ve öğrenciler, öğretmenler ile velilerden oluşan Şampiyon Melekler topluluğunun anısını ve adını yaşatmak ve bu trajik olayın unutulmaması için her yıl satranç turnuvası düzenlenmesini amaçlıyor.

Turnuva, Türkiye’de 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlerin anılarına saygı göstermek ve aynı zamanda gelecekteki nesillere sembolik bir değer iletmek amacıyla gerçekleştirilecek.

Protokolü KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır ve Lefkoşa Satranç Derneği Başkanı Baytun Tuna imzaladılar.

İmza etkinliğine, KTMMOB’den Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hasan Hacışevki, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) Başkanı Togan Çakmak, BMO’dan Oda Saymanı Fatma Özbingül ile Oda Yönetim Kurulu Faal Üyesi Medine Albayrak, Lefkoşa Satranç Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Necat Yazman ve Satranç Hakemi Hüseyin Yeten katılım gösterdi.